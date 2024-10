Bia Haddad vence russa e pode finalizar semana no top-10 do WTA

Bia durante WTA 1000 de Wuhan - Foto: Jade Gao / AFP

Na expectativa de poder retornar ao top-10 do WTA, a brasileira Bia Haddad conquistou mais uma vitória no WTA 1000 de Wuhan, na China, e avançou às oitavas de final. A tenista bateu a russa Veronika Kudermetova, 63ª colocada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Na 12ª posição do ranking, Bia vem de um momento positivo na temporada, tendo em vista que foi campeã do do WTA 500 de Seul, na última semana. Com os resultados, Bia poderá figurar entre as melhores do mundo, também precisando secar outras adversárias.

No confronto, a brasileira fez um início de campanha perfeito, sem ser quebrada e conseguindo vencer por 6/1. Após o início positivo, Bia começou o segundo set abaixo, sofrendo quebras e vendo Kudermetova abrir 3x0. Entretanto, após uma pequena pausa, a tenista recuperou o ímpeto e venceu cinco games consecutivos, conseguindo a classificação.

O próximo confronto de Bia Haddad será nesta quinta-feira, 10, diante da polonesa Magdalena Frech, 27ª colocada. Vale lembrar que, diante da adversária, a brasileira jamais perdeu, com três vitórias em três confrontos.

Para reconquistar a sua vaga no top-10 ainda nesta quinta, basta vencer Magdalena e torcer para uma eliminação de Daria Kasatkina ou Marta Kostyuk, que ainda disputam a competição.