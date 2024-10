Dorival Jr confirma Abner e Igor Jesus como titulares contra o Chile

Igor Jesus durante treino com a Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira de futebol retorna aos gramados nesta quinta-feira, 10, pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante do Chile. Para o confronto, o treinador Dorival Jr já revelou dois dos onze titulares, surpreendendo os torcedores. Para o ataque, o treinador optou por Igor Jesus, do Botafogo, enquanto Aber, do Lyon, fará a lateral esquerda.

Em fala, Dorival demonstrou confiança nos atletas, além de destacar a responsabilidade de vestir a amarelinha. Esta será a primeira vez dos jogadores na titularidade da Seleção.

"Abner e Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que ter isto como um peso, como um dificultador além da responsabilidade natural de vestir uma camisa pesada como da seleção, olhar a nossa situação e temos de encarar. Já foi definido (o time). A ideia era essa, foi mantido", disse o comandante.

Sobre a chance, o atacante demonstrou a felicidade de poder representar a seleção pentacampeã do mundo, além de esperar fazer um bom trabalho para ser convocado novamente.

“Estar podendo representar a Seleção é gratificante. Espero fazer um bom trabalho aqui para voltar mais vezes”, disse Igor Jesus.



Além deles, Dorival deve manter a base dos últimos confrontos, com Marquinhos, Gabriel Magalhães, Paquetá, Rodrygo e o retorno de Raphinha.

Veja provável escalação: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

O confronto entre Brasil e Chile será no Estádio Nacional de Chile, com previsão de início para às 21h. A Seleção precisa vencer, tendo em vista que é apenas o 5º colocado, com 10 pontos somados, enquanto os adversários da rodada estão em penúltimo, com apenas uma vitória somada.