Jürgen Klopp no Brasil? Ex-treinador do Liverpool assume novo cargo

Jürgen Klopp, ex-treinador do Liverpool - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, vai retornar ao futebol em 2025, mas não na mesma função. O alemão de 57 anos vai assumir, a partir de 1º de janeiro, o cargo de ‘head of soccer’, uma espécie de diretor global de futebol, da Red Bull, conglomerado que comanda o Bragantino, no Brasil.

Além do clube do interior de São Paulo, a Red Bull também administra o RB Salzburg e FC Liefering, da Áustria, o RB Leipzig, da Alemanha, o New York RB, dos Estados Unidos e uma parte do Leeds United, da Inglaterra.

Leia mais:

>> Corinthians avalia substituir Esportes da Sorte como patrocínio máster

>> Parceiro de Lucho na seleção endossa críticas à Marcelo Bielsa

>> Dirigente que elogiou Santoro e Ceni vai deixar o Manchester City

“Em sua nova posição, o carismático alemão supervisionará a rede internacional de clubes de futebol da Red Bull. Ele não estará envolvido nas operações diárias dos clubes, mas fornecerá visão estratégica, apoiando diretores esportivos individuais no avanço da filosofia da Red Bull. Além disso, o técnico de 57 anos apoiará a operação global de scouting da organização e contribuirá para o treinamento e desenvolvimento de treinadores”, divulgou a empresa em comunicado.

Quero desenvolver, melhorar e apoiar o incrível talento futebolístico que temos à nossa disposição. Sou parte de uma organização que é única, inovadora e com visão de futuro Jürgen Klopp - head of soccer da Red Bull

Segundo o jornalista alemão, Florian Plettenberg, Klopp teria negociado uma cláusula de saída que lhe permitiria assumir o cargo de treinador da seleção alemã, caso lhe seja feita uma proposta.