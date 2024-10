Dirigente que elogiou Santoro e Ceni vai deixar o Manchester City

Txiki Begiristain chegou ao Manchester City em 2012 - Foto: Reprodução

O diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain, deve deixar o clube ao final da atual temporada, após uma longa e bem-sucedida trajetória, que começou em 2012. O espanhol, que completou 60 anos em agosto, inicialmente planejava se afastar das operações diárias ao atingir 55 anos, mas decidiu permanecer por mais tempo devido ao seu forte envolvimento no projeto do City e na parceria com o treinador Pep Guardiola.

A decisão de sua saída foi tomada em conjunto com a hierarquia do clube, que já está em processo de transição para a nomeação de um novo diretor, previsto para iniciar no início de 2025.

Begiristain teve um papel fundamental na contratação de seu sucessor e continuará com suas funções durante os primeiros seis meses de transição. O ex-meio-campista da seleção espanhola havia trabalhado anteriormente como diretor técnico do Barcelona entre 2008 e 2010, onde também atuou ao lado de Ferran Soriano, atual CEO do Grupo City.

Recentemente, durante o sorteio dos confrontos da UEFA Champions League, Begiristain elogiou o trabalho de Carlos Santoro e Rogério Ceni à frente do Esporte Clube Bahia. “Estamos encantados em recebê-los. Eles transmitem uma alegria enorme, estamos muito contentes com a maneira com que eles estão indo. Tanto Cadu [Santoro] quanto Rogério Ceni estão fazendo um trabalho maravilhoso. Aí estão os resultados”, destacou o dirigente espanhol, demonstrando seu reconhecimento pelo bom desempenho da equipe baiana no cenário nacional.