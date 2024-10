Com Biel recuperado, Bahia segue preparação para enfrentar o Cruzeiro

Treino do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Com tempo de preparação, já que só retorna aos gramados no dia 18 de outubro, o Bahia realizou o segundo treino da semana com a presença do atacante Biel, que está recuperado de uma lesão na coluna. O próximo duelo do Esquadrão será diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30.

No CT Evaristo de Macedo, o treinador Rogério Ceni abriu o dia em uma conversa com os jogadores. Na sequência, o preparador Danilo Augusto montou uma atividade física.

O trabalho seguinte foi realizado em campo reduzido com duas equipes se enfrentando, e o grupo dividido em 5 equipes. Os jogadores ainda participaram de uma atividade em campo aberto, com duas equipes em campo.

Apesar do retorno de Biel, que trabalhou normalmente, assim como Nico Acevedo, o zagueiro Rezende segue sem liberação do departamento médico e realizou tratamento na fisioterapia e na academia.