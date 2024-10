Argentino critica comemoração do Brasil após Mundial: "Gritou na cara"

Jogadores do Brasil comemorando - Foto: Leto Ribas/CBF

A Seleção Brasileira de futsal retornou ao auge do esporte ao conquistar a Copa do Mundo na tarde deste domingo, 6, diante da Argentina, pelo placar de 2x1. Com o resultado para lá de emocionante, os brasileiros soltaram a felicidade e comemoraram mais do que nunca.

Entretanto, o êxtase dos brasileiros não foi bem visto pelos 'Hermanos', que criticaram a postura da equipe. Em fala pós-jogo, Pablo Taborda revelou a reação de Neguinho, camisa 5, demonstrando estar ofendido.

"Nós, como bons perdedores, fomos cumprimentá-los. Neguinho começou a gritar na nossa cara. Ele é jovem, ainda não sabe se comportar bem. Não entendo a atitude dele, ele já havia sido proclamado campeão", disse o jogador.

No resultado, o Brasil contou com uma histórica atuação do goleiro William, que foi protagonista de diversas defesas, mantendo a Amarelinha à frente no placar. Na reta final, os argentinos pressionaram a defesa brasileira, mas sem a efetividade necessária e vendo os rivais conquistarem o sexto título.

"Ver o Brasil defendendo o jogo inteiro é algo que nunca vimos antes. O melhor jogador deles foi o goleiro. Nós merecemos mais", apontou Taborda.