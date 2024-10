Ederson e Savinho analisam momento da Seleção: "Crescimento e adaptação"

Jogadores do Manchester CIty, Ederson e Savinho se encontram na Seleção Brasileira - Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira se apresentou na academia de futebol do Palmeiras e iniciou as atividades para enfrentar o Chile, no Estádio Nacional, em Santiago, na próxima quinta-feira, 10. Na quinta posição com dez pontos em oito jogos, o Brasil busca se consolidar nas Eliminatórias e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Leia mais:

>> Problema é o técnico? Fase ruim da seleção brasileira tem fator curioso

>> Patrocinadora do Bahia abre o jogo sobre autorização para operar no Brasil

>> Seleção Brasileira precisa de 'melhora rápida', diz Dorival

Com a lesão do goleiro Alisson, que frequentemente é titular sob comando do técnico Dorival Júnior, a vaga deve ficar com Ederson, que volta a ficar disponível depois de sofrer com algumas lesões na temporada. Questionado sobre o momento difícil da Canarinha, o arqueiro acredita que a Seleção está em fase de adaptação.

"É sempre bom estar de volta à Seleção Brasileira, para servir ao país, muito contente. Sabemos o que temos passado durante as Eliminatórias. Creio que estamos numa fase de crescimento e de adaptação, mas precisamos retomar as vitórias e encostar nos líderes, que é o nosso lugar", comentou Ederson.

Ederson durante treino da Seleção Brasileira | Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

"Sempre quando eu vim para a Seleção eu vim com expectativa de jogo. Muitas vezes acabei não jogando, mas faz parte do processo. Agora não é diferente, mantenho a tranquilidade. Vou me preparar da melhor forma possível, me preparar bem. É claro que a decisão final é sempre do treinador, mas é claro que ficou uma expectativa grande, concluiu o goleiro.

Além do arqueiro do Manchester City, o comandante da Seleção Brasileira conta com Bento, do Al-Nassr, e Weverton, do Palmeiras, que também brigam pela titularidade no gol do Brasil.

Outro jogador que volta a figurar na convocação do técnico Dorival Júnior é o atacante Savinho, que foi cortado da última lista do treinador devido a uma lesão. Companheiro de Éderson no clube inglês, o atleta passou uma boa impressão nas suas primeiras partidas com a camisa da Seleção Brasileira e se mostrou otimista para os dois jogos desta Data Fifa.

"A minha expectativa é das melhores possíveis, porque eu trabalho no clube diariamente. Infelizmente, fui cortado da última convocação por uma pequena lesão, não muito grave. Me recuperei bastante rápido, o Manchester City me deu total suporte na fisioterapia. A expectativa é muito boa para esses dois grandes jogos que temos pela frente", comentou Savinho.

Savinho comemora primeiro gol pela Seleção Brasileira | Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

Em sua primeira temporada na equipe comandada pelo treinador Pep Guardiola, o atacante chegou surpreendendo e foi titular nas primeiras rodadas do campeonato inglês, mas sofreu uma pequena lesão e agora busca recuperar a minutagem como titular. O atleta atuou em nove jogos e distribuiu duas assistências na temporada.

"Chegou a hora, chegou um momento muito bom para todos os jogadores, para mostrar mesmo o que é o Brasil, onde a gente merece estar. Com certeza, todos que foram convocados têm em mente fazer isso, de voltar a fazer o Brasil ganhar jogos, de a torcida também gostar dos nossos jogos quando vai ao estádio", concluiu.

Seleção Brasileira em reapresentação na Academia de Futebol do Palmeiras | Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

Além do Chile, a Seleção Brasileira jogará contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília, na próxima terça-feira, 15, às 21h45.

Confira a lista de convocados do técnico Doríval Júnior:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)*

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Alex Teles (Botafogo)*

Zagueiros: Beraldo (PSG)*, Fabrício Bruno (Flamengo)*, Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham), Rodrygo (Real Madrid) e Andreas Pereira (Fulham)*

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona) e Savinho (Manchester City)