Patrocinadora do Bahia abre o jogo sobre autorização para operar no Brasil

Esportes da Sorte é a patrocinadora máster do Bahia desde janeiro de 2023 - Foto: Divulgação | ECBahia

A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Bahia, afirmou, na tarde desta segunda-feira, 7, que recebeu a autorização oficial da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar em um prazo inicial de cinco anos.

Entretanto, a empresa segue fora da lista do Ministério da Fazenda e ainda não possui o aval do governo federal para atuar no país, já que o TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) proibiu que as casas de apostas consigam o credenciamento por órgãos estaduais via liminar.

Confira o comunicado oficial divulgado nas redes sociais:

Esportes da Sorte orria risco de ter suas atividades interrompidas no Brasil | Foto: Divulgação | Esportes da Sorte

A regulamentação imposta pelo governo prevê que apenas as empresas que enviaram seus pedidos de autorização poderão seguir atuando no Brasil. Ao Portal A TARDE, a Esportes da Sorte alegou, na última quarta-feira, 2, que a ausência na lista de bets é apenas um erro formal, já que a solicitação já foi feita.



Além disso, a empresa destacou que já cumpriu todas as exigências das portarias SPA/MF Nº 827/2024 e SPA/MF Nº 1.475/2024, entregando a documentação necessária dentro dos prazos estipulados.

Além do Bahia, a casa de apostas também patrocina o Corinthians, Grêmio, Ceará, Náutico, o time feminino do Palmeiras e o Athletico-PR, que chegou a suspender o contrato com a empresa e solicitou a interrupção imediata da exposição da marca junto ao clube.