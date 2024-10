Ídolo do Barcelona, Iniesta anuncia aposentadoria do futebol

Iniesta comemorando um título com o Barcelona - Foto: LLUIS GENE / AFP

Visto por muitos como um dos maiores jogadores da história, Andrés Iniesta anunciou a sua aposentadoria do futebol na manhã desta terça-feira, 8. Ídolo no Barcelona, o espanhol soma uma carreira recheada de títulos, como Champions League, Campeonato Espanhol, Copa do Mundo e Eurocopa.

Aos 40 anos, o ex-camisa 8 divulgou a decisão em uma coletiva realizada na cidade de Barcelona, onde passou a maior parte da sua vida, afirmando que, apesar de pendurar as chuteiras, não deixará o futebol.

"Essa etapa (futebol) acabou. Não posso estar muito longe do futebol, tem sido a minha vida e continuará sendo. Estamos trabalhando em diferentes projetos. E já estou iniciando o curso como treinador. O resto é história: títulos, derrotas, momentos ruins... mas orgulho e nunca desistir é o que me deixa feliz", disse o ex-jogador.

Emocionado, o eterno camisa 8 também exaltou o seu trabalho no esporte, destacando o orgulho por ter construído uma carreira para lá de brilhante. Iniesta relembrou os seus primeiros anos de vida, quando saiu da cidade de Fuentealbilla, no interior da Espanha, e seguiu em busca dos seus sonhos.

"Por favor, permitam-me ficar um pouco emocionado hoje. Eu nunca pensei que esse dia chegaria. Eu nunca imaginei isso. Sim, todas essas lágrimas são lágrimas de emoção, de orgulho. Elas não são lágrimas de tristeza. São lágrimas daquele menino de uma cidadezinha como Fuentealbilla, que tinha o sonho de ser jogador de futebol e o alcançamos depois de muito trabalho, sacrifício. Queria ter jogado até os 90, mas estou feliz por ter realizado o sonho de ser jogador", comentou Iniesta.

Iniesta durante coletiva | Foto: LLUIS GENE / AFP

Vestindo o blaugrana, o espanhol participou de 16 temporadas, conquistando 32 títulos no período, incluindo quatro vezes a Champions e nove vezes o Campeonato Espanhol. Pela Seleção da Espanha, os feitos também são invejáveis, com uma Copa do Mundo, fazendo o gol decisivo na final, e duas Eurocopas.



Comoção Mundial:

A aposentadoria de Iniesta é mais um balde de água fria para os torcedores da "Era Messi e Cristiano Ronaldo" no futebol, relembrando que, em breve, outros nomes do esporte não estarão mais nos gramados.

O anúncio do ex-meia comoveu diversos jogadores, entre companheiros de time e ex-adversários, que sofreram com a qualidade impressionante do Espanhol. Através das redes sociais, estrelas como Lionel Messi, Neymar Jr, Xavi Hernandez e Sérgio Ramos homenagearam o camisa 8.

"Um dos companheiros com mais magia e que eu mais desfrutei jogando junto. A bola vai sentir a sua falta e nós também. Te desejo o melhor sempre. É um fenômeno", escreveu Lionel Messi.

"O melhor meio-campista que eu pude compartilhar momento incríveis. Foi um prazer jogar contigo, tivemos muitos dias de alegrias. Amigo, te desejo o melhor no que vier. Lenda" - Neymar Jr.

"O maior talento que o futebol espanhol teve. Obrigada por tudo que você deu ao futebol, amigo. Foi um privilégio ter desfrutado tudo isso ao seu lado por tanto tempo. Te amo muito!" - Xavi Hernandez.

"Hoje se encerra um capítulo incrível no futebol com a sua aposentadoria. Foi uma verdadeira honra e privilégio ter compartilhado tantos momentos com você. Eu e o futebol vamos sentir muito a sua falta, mas estamos gratos por tudo que você nos deu"- Sérgio Ramos.

O Barcelona, clube em que Iniesta passou a maior parte da carreira, também homenageou o mesmo, agradecendo por todos os anos de carreira através de vídeos emocionantes e garantindo: "Iniesta, o seu futebol sempre será infinito".

Através do site oficial, o Real Madrid, maior rival do clube catalão, também agradeceu por todo os anos de carreira de Iniesta, relembrando a conquista da Copa do Mundo de 2010 e o gol do ex-jogador.

"O Real Madrid C.F. demonstra o seu reconhecimento, admiração e carinho por uma das grandes lendas do futebol espanhol e mundial. Andrés Iniesta contribuiu com seu futebol e seus valores para a valorização deste esporte, além dos inúmeros títulos conquistados ao longo de sua carreira. Seu icônico gol na final da Copa do Mundo da África do Sul em 2010 permanecerá para sempre na memória de todos os torcedores espanhóis", escreveu o clube.