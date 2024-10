Zagueiro italiano é suspenso após chamar adversário de 'Jackie Chan'

Hwang Hee-chan, jogador do Wolverhampton - Foto: Paul ELLIS / AFP

O zagueiro Marco Curto, do Como, que atua na Série A do Campeonato Italiano, sofreu uma punição de 10 jogos de suspensão após um caso de racismo. Em junho deste ano, a equipe italiana enfrentou o Wolverhampton, da Inglaterra, e o atacante Hwang Hee-chan, afirmou ter sido ofendido pelo adversário.

No ocorrido, Curto teria chamado o sul-coreano de "Jackie Chan", em alusão ao renomado ator de Hollywood, que nasceu em Hong Kong. Após a fala, atletas das duas equipes vivenciaram um momento de tensão, com briga generalizada. O ocorrido gerou a expulsão do atacante Daniel Podence, que acertou um soco em um dos adversários.

Desta maneira, visando punição para casos de descriminação, a Fifa aplicou uma suspensão de 10 jogos ao jogador. Metade do gancho precisará ser cumprida de forma imediata, enquanto os outros cinco jogos poderão ser divididos em dois anos.

"O jogador Marco Curto foi considerado responsável por comportamento discriminatório e suspenso por 10 partidas. O jogador terá que realizar serviço comunitário e passar por um programa de treinamento e reeducação em uma entidade aprovada pela Fifa", disse um porta-voz da Fifa.

Após o resultado do julgamento, o Wolverhampton se manifestou elogiando o comportamento da entidade, apontando que atitudes como essa não serão toleradas no esporte e na vida.

"A suspensão aplicada ao atleta manda uma mensagem clara de que o racismo e a discriminação não serão toleradas no futebol e no resto da sociedade", escrveeu o clube.

Entretanto, contrariado pela decisão, o Como se manifestou minimizando a atitude do zagueiro, apontando uma atitude "desproporcional" por parte da equipe inglesa.

"Nosso clube não considera que o jogador tenha falado isso de forma pejorativa. Ficamos desapontados com o fato dos jogadores do Wolverhampton terem reagido de forma totalmente desproporcional", disse a equipe italiana.