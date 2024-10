Ruan Pablo brilha e Brasil empata com Uruguai no Sul-Americano Sub-16

Ruan Pablo comemorando gol - Foto: Fabio Souza/CBF

A Seleção Brasileira de futebol sub-16 voltou aos gramados na noite desta segunda-feira, 7, pela 2ª rodada do Sul-Americano, empatando com o Uruguai pelo placar de 1x1. O gol da Amarelinha foi marcado por Ruan Pablo, atacante do Bahia, que comemorou bastante o resultado.

Em fala, o atleta agradeceu a Deus e aos companheiros. Além disso, também comentou sobre o momento de êxtase após o gol, afirmando ter sido um pouco exagerado.

"Quero agradecer a Deus pela oportunidade, à equipe também, que não desacreditou e continuou correndo até o final. Só tenho que agradecer pelo gol. A comemoração foi um pouco exagerada, mas tinha que comemorar e deixei a emoção tomar conta", disse o jogador.

Leia mais:

>>Zagueiro italiano é suspenso após chamar adversário de 'Jackie Chan'

>>Ex-atacante do Vitória tem contrato rescindido com o Goiás; entenda

>>Problema é o técnico? Fase ruim da seleção brasileira tem fator curioso

Apesar de ir para o intervalo com a desvantagem, quando chegou o momento decisivo, o camisa 7 não pestanejou. Aos 11 minutos do segundo tempo, o juiz marcou pênalti a favor do Brasil, que foi cobrado com perfeição pelo baiano.

Apesar do confronto difícil, o Brasil se mantém na liderança do grupo B, com quatro pontos somados. O duelo também foi um ponto destacado por Ruan Pablo, que elogiou a Seleção do Uruguai.

"É um time muito bom e organizado. Conseguimos ajeitar um pouco a marcação no segundo tempo. No primeiro tempo, a gente não estava conseguindo acertar muita coisa, mas, no segundo, a gente encaixou e foi quando saiu o gol. Fomos para cima, não desistimos e fomos até o final", disse o atacante.

O próximo duelo da Amarelinha será na próxima sexta-feira (11), data do embate contra o Equador, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra.