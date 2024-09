Dirigente do City rasga elogios a Cadu e Ceni no Bahia: "Maravilhoso"

Ferran Soriano e Txiki Begiristain - Foto: LINDSEY PARNABY | AFP

Em entrevista à TNT Sports nesta quinta-feira, 29, durante o sorteio dos confrontos da Uefa Champions League, o diretor do Manchester City, Txiki Begiristain citou a segunda edição do “Bahia Day”, realizado no último sábado, 23, e aproveitou o espaço para elogiar o trabalho de Carlos Santoro e Rogério Ceni à frente do Bahia.

“Estamos encantados em recebê-los. Eles transmitem uma alegria enorme, estamos muito contentes com a maneira com que eles estão indo. Tanto Cadu [Santoro], quanto Rogério Ceni estão fazendo um trabalho maravilhoso. Aí estão os resultados”, destacou o dirigente espanhol.

Ainda durante a conversa, Txiki falou sobre Savinho, que inclusive possui uma relação de amizade com Ademir, atacante do Bahia. O dirigente afirmou estar encantado com o brasileiro, principal contratação do City na temporada:



“Ele começou muito bem, se adaptando ao estilo de jogo. A adaptação tem sido rápida. Estamos encantados. Ele está jogando e produzindo. É o que desejávamos dele. Ele está muito contente também”, frisou.