Sina de Ceni continua: 13ª derrota para o Flamengo como treinador

Na noite desta quarta-feira, 28, o Bahia enfrentou o Flamengo na Arena Fonte Nova, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de uma atuação sólida e bem organizada, a equipe baiana saiu derrotada por 1 a 0, resultado que complica a vida do time na busca pela classificação para as semifinais.

O técnico Rogério Ceni, que tem um histórico negativo enfrentando o Flamengo, viu sua equipe ser superada novamente pela equipe rubro-negra. Essa foi a 13ª vez que Ceni se deparou com o Flamengo em sua carreira como treinador, e, até agora, ele não conseguiu conquistar uma vitória ou mesmo um empate diante do adversário. O ex-goleiro acumula uma série de resultados desfavoráveis, com 13 derrotas em 13 confrontos, somando apenas cinco gols marcados e sofrendo 22 gols.

A sequência de derrotas de Ceni contra o Flamengo inclui diversos episódios recentes:

2017: Flamengo 2 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2019: Flamengo 2 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

2019: Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

2019: Fortaleza 1 x 2 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

2020: Flamengo 2 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

2021: São Paulo 0 x 4 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

2022: Flamengo 3 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2022: São Paulo 1 x 3 Flamengo (Copa do Brasil)

2022: São Paulo 0 x 2 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

2022: Flamengo 1 x 0 São Paulo (Copa do Brasil)

2023: Flamengo 1 x 0 Bahia (Campeonato Brasileiro)

2024: Flamengo 2 x 1 Bahia (Campeonato Brasileiro)

2024: Bahia 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)

Apesar do revés, Rogério Ceni se mostrou confiante na possibilidade de reverter o resultado no jogo de volta, marcado para o Maracanã. Em entrevista após a partida, Ceni destacou a importância de acreditar até o fim: "Eu acho que nós temos jogo pela frente. Já fizemos um jogo no Maracanã em que fomos melhores. Vamos ter que continuar jogando, sendo melhores, mas o jogo está em aberto. Não é porque foi 1 a 0 aqui que acabou [...] Por que não pode? Onde está escrito que não pode? Tenho respeito, não tenho medo. Eles têm muitas opções que devem voltar. Mas onde está escrito que é impossível?".