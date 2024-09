Bragantino encaminha acerto com atacante especulado no Bahia

Carlos Vinicius em ação pelo Fulham, da Inglaterra - Foto: GLYN KIRK/AFP

Especulado no Bahia em 2023 e em 2024, o atacante Carlos Vinícius está muito próximo de ser o novo jogador do Red Bull Bragantino, adversário do Tricolor de Aço neste domingo, 1, às 18h30, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Massa Bruta fez uma oferta pelo centroavante de 29 anos, atualmente no Fulham, e recebeu um sinal positivo para avançar nas negociações por uma transferência em definitivo. As partes agora trabalham para ajustar os últimos detalhes e chegar a um acordo final.

Sem espaço no time comandado pelo técnico português Marco Silva, o atacante brasileiro retornou recentemente de um empréstimo ao Galatasaray, onde atuou por uma temporada. Durante sua passagem pela Turquia, ele disputou 14 partidas e marcou dois gols.