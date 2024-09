Saiba quantas vezes o Bahia já reverteu desvantagens na Copa do Brasil

Everton Ribeiro em duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Bahia perdeu para o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, mas o técnico Rogério Ceni afirma que nem tudo está perdido. Historicamente, o Tricolor já conseguiu reverter cenários de desvantagem na competição.

O Esquadrão aplicou ‘remontadas’ em quatro diferentes edições da Copa do Brasil: 1989, 1999, 2000 e 2012. A novidade para 2024 é ter que buscar o resultado como visitante, algo que nunca aconteceu. A partida de volta contra o Rubro-Negro acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Bahia enfrentou times da Série A nas duas primeiras viradas, enquanto nas duas últimas eliminou equipes de divisões inferiores. Veja abaixo esses confrontos:

- Bahia 2x0 Cruzeiro – Copa do Brasil 1989 – Jóia da Princesa (perdeu a ida por 1 a 0)

- Bahia 5x0 Botafogo-SP – Copa do Brasil 1999 – Fonte Nova (perdeu a ida por 1 a 0)

- Bahia 5x0 Ji-Paraná-RO – Copa do Brasil 2000 – Fonte Nova (perdeu a ida por 1 a 0)

- Bahia 4x0 Remo – Copa do Brasil 2012 – Pituaçu (perdeu a ida por 2 a 1)

Em busca da 5ª virada na história da Copa do Brasil, o Bahia encara o Flamengo às 21h45 do dia 12 de setembro, uma quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final.