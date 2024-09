Ceni projeta volta contra o Fla: "Onde está escrito que é impossível?"

Rogério Ceni durante entrevista coletiva pós-jogo na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com a derrota pelo placar mínimo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil para o Flamengo, o Bahia precisará vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às semifinais no jogo de volta no Rio de Janeiro, marcado para o dia 12 de setembro, no Maracanã. Durante entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni fez projeções para o jogo de volta.

O comandante tricolor admite que a equipe tem um bom volume de jogo, contudo tem dificuldades na finalização a gol. Ele fez o comparativo do elenco atual com o de 2023 e crê que o grupo evoluiu nesse tempo.

"Eu acho que o que possibilita isso é assistir os dois jogos contra o Flamengo. Se você assistir vai ver construção de jogo bem feita, o time joga, chega pelos lados. Não temos talvez um grande aproveitamento na finalização. Vamos ter um tempo para trabalhar isso. Esse time nem sempre consegue entregar os três pontos, mas do ano passado para esse ano tem um progresso muito grande. Não é na velocidade que o torcedor deseja, mas cada um tem um tempo", pontuou.

Para Ceni, o Bahia tinha condições de ter saído com o triunfo diante dos mais de 46 mil tricolores presentes na Fonte Nova. Apesar da desvantagem, o treinador tem esperança em um bom desempenho da sua equipe e na classificação no Rio. Ele se diz orgulhoso com o futebol apresentado pelo Esquadrão.

"Aqui, eu tenho orgulho do futebol que a gente pratica hoje. Porque, se você for ver, você jogou contra o Flamengo e dominou, praticamente, o Flamengo. Assim como no primeiro tempo, no Maracanã. ‘Ah, mas vai ficar o resultado’. É, vai ficar. ‘Ah, mas você não ganha do Flamengo’. Mas se continuar assim, dia após dia, se formos ajeitando, a cada virada de ano tentando melhorar, eu tenho certeza que o Bahia vai progredir. Hoje, infelizmente, não conseguimos", declarou o treinador.

"Acho que era bem possível ter vencido o jogo hoje. Vamos tentar trabalhar algum ajuste ou outro de pressão de marcação. Eles não tiveram chances. Temos que trabalhar a finalização, tentar chegar com mais peso. O Lucho rende mais por dentro, o Cauly também. Cada um tem que ter seu tempo e seu espaço. Eu não vou tirar Caio Alexandre com 25 minutos para colocar Rezende perdendo por 1 a 0. Ademir e Lucho eram os jogadores mais ofensivos que a gente tinha para entrar. As outras foram por desgaste. E mesmo assim a gente ainda conseguiu ter oportunidades. Por que não pode? Onde está escrito que não pode. Tenho respeito, não tenho medo. Eles têm muitas opções que devem voltar. Mas onde está escrito que é impossível?", complementou.

O time azul, vermelho e branco foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Tricolor será contra o RB Bragantino, neste domingo, 1, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do certame.