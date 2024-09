Bahia x Flamengo: Jogadores saem de campo lesionados e preocupam Tite

De La Cruz saiu de campo lesionado e preocupa a comissão técnica do Flamengo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Apesar da importante vitória diante do Bahia por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo tem motivos de sobra para se preocupar. O meia Nicolas De La Cruz e o atacante Michael saíram de campo lesionados e são problemas para a comissão técnica rubro-negra.

Opção no banco de reservas, Michael entrou em campo aos 26 do segundo tempo. Nos minutos finais da partida na Arena Fonte Nova, o camisa 30 sentiu dores na coxa direita e saiu de maca.

Já De la Cruz reclamou de uma fisgada no músculo posterior da coxa e foi substituído. O uruguaio deu lugar para a entrada de Michael e por conta disso, a equipe carioca ficou com um jogador a menos em campo.

Em comunicado, o Flamengo informou que os atletas estão com dores no músculo posterior da coxa direita e passarão por uma avaliação no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 29, na chegada da delegação rubro-negra. Os dois serão submetidos a um exame de imagem para saber a gravidade da contusão.

Além de Michael e De la Cruz, o Flamengo está com o departamento médico cheio. O lateral-esquerdo Viña (joelho e tíbia), os atacantes Everton Cebolinha (tendão de Aquiles), Pedro, Gabigol e Arrascaeta (coxa) estão em tratamento.

O Flamengo volta a campo neste domingo, 1, pelo Brasileirão, onde visita o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada.