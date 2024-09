"Lucho precisa evoluir para ter mais minutos", analisa Ceni

Lucho lamenta oportunidade perdida contra o Flamengo - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Bahia saiu derrotado na noite de quarta-feira, 28, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Após a partida, um dos jogadores mais comentados foi o atacante Luciano Rodríguez, que entrou no segundo tempo e não conseguiu marcar na última chance clara do Tricolor.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni foi questionado em entrevista coletiva sobre o desempenho de Lucho Rodriguez e a sua adaptação ao sistema do jogo. Vale lembrar que o jogador é a maior contratação da história do Bahia e considerado um dos maiores talentos da sua geração no Uruguai.

"Acho que o Lucho precisa evoluir para ter mais minutos. Ele pelo lado sofre um pouco para fazer a função. Eu não vou tirar o Cauly do centro para ele jogar pelo lado. A gente vai tentando, mas é claro que ele rende mais pelo centro do que por fora. Assim como é claro que temos que trabalhar mais com ele ao longo dos jogos", explicou Ceni.

Lucho Rodriguez chegou ao Bahia há pouco mais de um mês e fez sete partidas, sendo titular apenas uma vez. Ele marcou o gol da classificação contra o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil.