Bahia inicia preparação para duelo contra o Bragantino - Foto: Divulgação / EC Bahia

Menos de 24 horas após o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo para iniciar a preparação para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. A equipe se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo, 1, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no confronto contra o Flamengo realizaram atividades de recuperação, que incluíram sessões de academia e fisioterapia. Já os demais atletas participaram de um treinamento com bola em campo reduzido, sob a orientação do técnico Rogério Ceni. O lateral direito Gilberto continuou sua fase de transição física, buscando retomar a forma ideal.

Após o jogo contra o Bragantino, o Bahia terá uma pausa nas competições nacionais devido à data FIFA. O Tricolor de Aço só retornará aos gramados no dia 12 de setembro, para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que será disputado no Maracanã.