Após lesão, Biel volta e projeta reta final: "Nove partidas difíceis"

Após ficar fora de combate desde o clássico Ba-Vi, válido pelo segundo turno da Série A, o atacante Biel, do Bahia, está próximo de retornar aos gramados e se colocar à disposição do técnico Rogério Ceni. O camisa 11 da equipe azul, vermelha e branca voltou a treinar com o grupo na segunda-feira, 7, e participou novamente das atividades nesta terça=feira, 8.

O jogador, que vinha sendo peça importante no ataque tricolor, falou sobre a ansiedade em voltar a ajudar o clube na reta final da competição: "Eu acho que o que eu posso agregar é a minha alegria de incentivar as pessoas a estarem sempre felizes nos treinamentos, eu acho que isso vai agregar bastante. Agregar com o futebol também, vou dar a minha vida em campo, eu vou correr bastante como sempre fiz e eu espero contribuir da melhor forma possível".

Além de comentar sobre seu retorno, Biel também analisou a fase de oscilação que o Bahia tem vivido nas últimas rodadas, ressaltando a importância da recuperação da confiança da equipe.

"Acho que para retomar a gente tem que voltar a ter nossa confiança. Acho que essa data FIFA vai nos ajudar bastante para a gente descansar, para a gente voltar até melhor, trabalhar a nossa parte mental para que a gente possa voltar bem e continuar com o nosso trabalho. São nove jogos, nove partidas difíceis", projetou o atacante, já focado nos desafios finais do Brasileirão.