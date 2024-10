Parceiro de Lucho na seleção endossa críticas à Marcelo Bielsa

'El Loco' Bielsa, técnico da seleção uruguaia de futebol - Foto: Grant Halverson | Getty Images via AFP

Após as críticas de Luisito Suárez ao técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, uma onda de falas contra o treinador veio à tona esta semana. Companheiros de Lucho Rodríguez na ‘Celeste’, o meia Federico Valverde, do Real Madrid, e o atacante Canobbio, do Athletico-PR, endossaram os comentários negativos sobre a relação com o comandante.

Suárez, atualmente no Inter Miami e aposentado da seleção, alegou que os jogadores sequer recebiam um bom dia do treinador e que a relação dele com o elenco era extremamente fria. "Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem cumprimentava", declarou Luisito.

Uma das estrelas do Real Madrid, Federico Valverde confirmou as falas de Suárez, a quem chamou de “ídolo do Uruguai”. “O que ele disse é tudo verdade. Ele não mentiu ou exagerou em nenhum momento. Acho que falo por mim e por todos os meus companheiros, quando digo que os assuntos devem ser resolvidos no vestiário. Suárez é ídolo de todo Uruguai e não precisa pedir permissão a ninguém para falar o que bem quiser”.

Leia mais:

>> Dirigente que elogiou Santoro e Ceni vai deixar o Manchester City

>> Ruan Pablo brilha e Brasil empata com Uruguai no Sul-Americano Sub-16

>> Após lesão, Biel volta e projeta reta final: "Nove partidas difíceis"



Já o atacante Canobbio, que ficou fora da convocação mais recente do Uruguai, detonou ‘El Loco’ Bielsa, com quem teve divergências durante a disputa do terceiro lugar da última Copa América. O jogador discordou de um posicionamento do técnico e foi filmado chutando algumas garrafas no campo.

“Teve muita falta de respeito, constantemente. Eu sou um cara muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi. Eu queria conversar e não foi o melhor. Fiquei calado para não manchar o grupo, que veio de um terceiro lugar. Respeitei cada decisão e segui com a minha opinião, fui procurado, mas preferi ficar calado para seguir o meu caminho, mas agora tenho a possibilidade de me expressar”, desabafou Canobbio à imprensa uruguaia.

Presença constante nas recentes convocações de Bielsa, Lucho Rodríguez não saiu do banco nos últimos dois jogos do Uruguai pelas Eliminatórias da Copa, contra Paraguai e Venezuela, dois empates sem gols. Nesta data Fifa os adversários são Peru e Equador e o atacante do Bahia tem nova chance de ser utilizado.