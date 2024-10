Furacão Milton: Presa na Flórida, Seleção Argentina tem apoio da Fifa

Lionel Messi durante treino com a Argentina - Foto: Chris ARJOON / AFP

Em meio ao desespero gerado pela chegada do Furacão Milton à Flórida, nos Estados Unidos, a Fifa e a Conmebol estão analisando a situação da Argentina, que está treinando em Miami. O fenômeno, que deve chegar à costa nesta quarta-feira, 9, e é visto como 'avassalador', fez com que diversos voos fossem afetados, incluindo o da atual Campeã do Mundo.

Desta maneira, a Albiceleste, que enfrenta a Venezuela, em Maturín, na quinta-feira, 10, pode ser afetada, com possibilidade de adiamento da partida. De acordo com o regulamento da Fifa, uma seleção deverá estar na cidade do jogo com até 24h de antecedência, o que não poderá ser cumprido desta vez.

Apesar do descumprimento da regra, o motivo é compreensível por parte da entidade, tendo em vista que foi um fator externo e climático. Desta maneira, a Fifa permitirá que os 'Hermanos' cheguem a Maturín na quinta-feira, dia do jogo. Caso a situação se agrave e a viagem não seja possível, o duelo será remarcado.

Responsável pelo futebol sul-americano, a Conmebol também está monitorando a situação, mantendo contato com a AFA (Associação do Futebol Argentino). Apesar disso, a decisão final será tomada pela Fifa, responsável pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Tínhamos pedido para viajar hoje, mas não conseguimos. Tentaremos fazer isso amanhã [quarta-feira] se o tempo permitir, não temos mais informações além dessa. Estamos preocupados com a situação climática. Espero que amanhã à tarde possamos sair", afirmou Lionel Scaloni, treinador da Argentina durante coletiva de imprensa.

A Argentina é a atual líder do torneio, com 18 pontos conquistados em oito jogos, com seis vitórias e duas derrotas. A equipe possui dois pontos de vantagem para o segundo colocado, a Colômbia, que ainda não perdeu na competição. O Brasil, por sua vez, está na 5ª posição, com 10 pontos somados.

Furacão Milton - Entenda o que já se sabe sobre o fenômeno

O furacão Milton ganhou força nesta segunda-feira, 7, e se tornou uma tempestade potencialmente catastrófica de categoria 5, a máxima da escala, enquanto avança em direção à costa oeste da Flórida, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Segundo grande furacão registrado no Golfo do México em duas semanas, Milton continua se intensificando e apresenta "ventos máximos sustentados" de 257 km/h, com rajadas mais fortes, detalhou o NHC.

Embora deva enfraquecer antes de atingir a costa dos EUA na quarta-feira, é “provável” que o fenômeno“continue a ser um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Flórida, com perigos potencialmente mortais na costa e no interior”.