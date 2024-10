Furacão Milton: estádio vira acampamento para desabrigados

Milton é um dos furacões mais poderosos já registrados no Atlântico - Foto: AFP

O estádio de beisebol Tropicana Field, em São Petersburgo, na Flórida, foi transformado em um acampamento para militares socorristas como parte dos preparativos do estado para a chegada do furacão Milton. O local, normalmente ocupado pela equipe Tampa Bay Rays, agora abriga fileiras de camas verdes vazias, enquanto as autoridades se preparam para a tempestade.

Considerado um dos furacões mais poderosos já registrados no Atlântico, Milton avançou pelo Golfo do México e deve atingir a costa da Flórida nesta quarta-feira, 9, forçando milhões de pessoas a se apressarem para escapar da destruição iminente.

As autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 5,5 milhões de moradores da região de Tampa, em alguns casos com ordens obrigatórias de remoção. A área foi atingida recentemente pelo furacão Helene, que causou mais de 200 mortes e deixou um rastro de destruição.

O governador Ron DeSantis afirmou que "toda a península da Flórida está sob algum tipo de alerta ou aviso", enquanto se prepara para o impacto de Milton. As companhias aéreas também estão oferecendo voos adicionais partindo de Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota para aliviar o congestionamento nas estradas.