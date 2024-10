Copa do Brasil Sub-20: Bahia conhece tabela detalhada da 2ª fase

Bahia eliminou o Tiradentes-PI por 8 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A Diretoria de Competições da CBF publicou nesta terça-feira, 8, a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. O Bahia terá como adversário o Retrô-PE em confrontos de ida e volta. Os jogos serão realizados nas semanas de 17 e 23 de outubro.

O Esquadrão de Aço inicia a jornada na segunda fase fora de casa. O jogo de ida está marcado para o dia 17, uma quinta-feira, às 15h, no CT do Retrô, em Camaragibe. Segundo a CBF, existem pendências em relação aos laudos técnicos exigidos e a partida poderá ser em outro local.

Já o jogo de volta está agendado para o dia 23, uma quarta-feira, às 15h, no estádio de Pituaçu.

Na primeira fase, o Bahia atropelou o Tiradentes-PI por 8 a 0, com gols de Waliffer, que marcou quatro vezes, Jota, Vitinho, Roger e João Coni completaram a goleada do time azul, vermelho e branco. O jogo foi realizado no estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana.