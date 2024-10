Saiba quais jogadores podem deixar o Bahia em dezembro de 2024

Bahia tem seis jogadores em fim de contrato no plantel, além de três jogadores emprestados com contrato até dezembro - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em busca de uma vaga na Copa Libertadores após 35 anos, o Esporte Clube Bahia encara as últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024 como verdadeiras finais. A equipe, sob o comando de Rogério Ceni, teve um desempenho destacado durante a janela de transferências, trazendo reforços importantes como Éverton Ribeiro, Lucho Rodríguez, Jean Lucas e Caio Alexandre, que fortaleceram o elenco e melhoraram as expectativas da torcida.

Com essas contratações, Ceni conseguiu montar um time enxuto e competitivo – como desejado pelo treinador. No entanto, além de mirar a classificação para a Libertadores, o Tricolor de Aço já começa a planejar a próxima temporada.

Leia mais:

>> Rogério Ceni comanda treino com presença da equipe sub-20

>> Esportes da Sorte segue 'ilegal' após nova lista divulgada pelo governo

Atualmente, o clube tem uma lista de atletas com contratos indefinidos, que expiram em dezembro de 2024. Entre eles estão os goleiros Danilo Fernandes e Adriel (empréstimo), o defensor Victor Cuesta, o lateral-direito Cicinho, e os meio-campistas Nicolás Acevedo (empréstimo) e Carlos De Pena.

Ademais, o Bahia também conta com outros jogadores fora do plantel principal, como Douglas Borel, emprestado ao Goiás; Marco Antônio, cedido ao Remo; e Léo Cittadini, que está no Shanghai FC.

Confira a lista completa de atletas em fim de contrato:

Goleiros: Danilo Fernandes e Adriel;

Laterais: Cicinho;

Zagueiros: Victor Cuesta;

Meio-campistas: Nicolás Acevedo e Carlos de Pena.