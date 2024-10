Brilhando na seleção, dupla pode ser opção para Ceni na reta final da Série A

Ruan Pablo e Dell brilharam com a camisa da Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-16 - Foto: Divulgação / CBF

O Esporte Clube Bahia tem investido em suas categorias de base desde a chegada do Grupo City, buscando revelar novos talentos para o futebol brasileiro. Conhecidos como "Pivetes de Aço", jogadores como Ruan Pablo e Dell têm se destacado, chamando a atenção por suas atuações recentes na Seleção Brasileira sub-16, durante apresentações no Sul-Americano.

O gerente técnico do clube, Guilherme Torres, elogiou as características dos dois jovens atacantes. Ruan Pablo, de 16 anos, é descrito como um jovem atlético, com habilidade em duelos individuais e precisão na finalização. Dell, de 16 anos, se destaca por sua inteligência posicional e capacidade de marcar gols, sendo um artilheiro nas categorias de base.

Apesar do potencial demonstrado, os jovens talentos ainda não conquistaram espaço no elenco principal, comandado por Rogério Ceni. O treinador já expressou suas preocupações sobre a falta de opções no time, mas, até o momento, tanto Ruan Pablo quanto Dell seguem em processo de transição entre a base e o profissional.

Apelidado de 'Haaland do Sertão', Dell é destaque na base do Esquadrão | Foto: Divulgação / EC Bahia

Ao Portal A TARDE, Torres explicou que ambos os jogadores estão em um plano de desenvolvimento individualizado, crucial para sua adaptação ao futebol profissional: "Essa fase de transição é fundamental para que esses jovens jogadores alcancem seus potenciais", destacou.

Guilherme Torres, Gerente Técnico-Metodológico do Bahia | Foto: Divulgação / EC Bahia

Leia mais:

>> Diretor do Bahia avalia intercâmbios: "Contribui para o crescimento das bases"

>> Cássio sofre lesão no treino do Cruzeiro e pode ser desfalque contra o Bahia

Ruan Pablo, no entanto, já chegou a ser utilizado na equipe principal, tornando-se o jogador mais jovem a defender a camisa azul, vermelha e branca em competições oficiais, mas desde então não entrou em partidas recentes, enquanto Dell ficou apenas nas sessões de treinamento da equipe principal do Esquadrão, sem ganhar minutos no plantel de Ceni.

Ruan Pablo é o jogador mais jovem a defender o Bahia em uma partida oficial | Foto: Divulgação / EC Bahia

“Ruan Pablo começou a temporada na categoria Sub-20 [...] pulando algumas etapas até que ele começasse a treinar com a equipe principal, culminando em sua estreia no time de Ceni. Atualmente, ele está em processo de adaptação ao futebol profissional, considerando todas as suas particularidades e desafios, mas pode voltar a jogar pela base, conforme suas necessidades individuais. Dell, com 16 anos, foi um dos principais jogadores da categoria Sub-17, destacando-se no Campeonato Baiano Sub-20 e no Brasileirão Sub-17, sempre marcando gols. Atualmente, ele está integrado ao Sub-20 e iniciando sua transição ao futebol profissional, com alguns treinamentos para facilitar sua adaptação”, comentou o gerente técnico do clube.