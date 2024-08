Histórico! Ruan Pablo se torna atleta mais jovem a defender o Bahia

Ruan Pablo, de 16 anos - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Na noite de ontem, a história do Bahia foi reescrita. Com apenas 16 anos e 1 dia, Ruan Pablo, que assinou seu primeir contrato profissional com o Esquadrão na terça-feira, 23, se tornou o mais jovem atleta a vestir a camisa tricolor na categoria principal do clube. O feito aconteceu no empate contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly.

Ruan Pablo, que até então vinha se destacando nas categorias de base, superou o recorde anteriormente pertencente ao seu companheiro Roger Gabriel, também um talento revelado pelas divisões de base do Bahia