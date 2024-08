Bahia iguala sua melhor campanha nos pontos corridos; veja como acabou

Bahia iguala 1º turno de 2019 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O ano era 2019, e o Bahia terminava o 1º turno do Campeonato Brasileiro na 7ª posição. Com 31 pontos conquistados, a dois pontos do G-4, o torcedor azul, vermelho e branco nutria um de seus maiores desejos: a tão sonhada vaga na Libertadores da América. Após quase cinco anos, a equipe comandada por Rogério Ceni igualou a marca, e se encontra na mesma posição daquela edição, depois do empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, na noite desta quarta-feira, 24, mas em 2024, o destino pode ser diferente.

Naquela edição do Brasileirão, o torcedor tricolor viu seu sonho ser adiado, após o desempenho da equipe, até então dirigida por Roger Machado, cair bruscamente no 2º turno do certame, com o Esquadrão terminando o campeonato na 11ª colocação, com 49 pontos conquistados.

Elenco tricolor no 1º turno de 2019 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Na atual temporada, o torcedor enxerga o time cair de rendimento nas últimas rodadas da competição, perdendo a oportunidade de terminar o 1º turno com uma vaga na parte mais alta da tabela, mas comemora o empate conquistado no último minuto na partida de ontem, que evitou a terceira derrota consecutiva do Tricolor de Aço na Série A.

Leia mais:

>> Após empate no 'susto', Ceni dispara contra árbitro: "Se atrapalhou"

>> Três jogadores levam 3º amarelo e Bahia pode ter até seis desfalques

Tentando reverter a má fase, o Esquadrão tem a oportunidade de reencontrar o caminho dos triunfos já neste sábado, 27, quando enfrenta o Internacional na Arena Fonte Nova. No entanto, apesar do jogo ser na capital baiana, o torcedor se mantém com o pé atrás. Isso porque nos dois últimos duelos disputados sob seus domínios, o Bahia saiu derrotado por Cuiabá e Corinthians.



Após o apito final do duelo contra o Atlético-GO, Ceni destacou que a queda de rendimento do time se deve muito ao fator cansaço e ao calendário desgastante: “Nós já temos 43, 44 jogos esse ano. No começo do ano a gente alternava muito, rodava o elenco para ter um time mais inteiro para jogar o Brasileiro. Agora a gente tem repetição desses jogadores, há o cansaço. Principalmente com uma tabela que mostra uma coisa, e quando amanhece mostra outra”.

Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Também após o jogo, Jean Lucas, autor do gol que salvou o Esquadrão de mais uma derrota na primeira divisão, reconheceu o desempenho abaixo nas últimas rodadas, mas ressaltou o 1º turno do Bahia:



"Acho que a gente fez um primeiro turno muito bom. Acho que a gente pecou agora no final, perdemos dois jogos em casa, mas agora é descansar que vai ser um grande segundo turno", afirmou o camisa 6.