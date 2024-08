Ceni reforça crítica do Bahia à CBF: "Tabela mostra uma coisa e depois outra"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Após bom início, o Bahia não vence no Campeonato Brasileiro há três rodadas e a maratona de jogos do Tricolor não vai parar tão cedo. Depois do empate diante do Atlético-GO, nesta quarta-feira, 24, o técnico Rogério Ceni voltou a reclamar do calendário e criticou as mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tabela de jogos da equipe.

Jogamos a cada três dias e com alterações de tabela. Quando a gente pede a gente tem que pedir dez dias antes, quando eles alteram podem alterar cinco dias antes Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Nós já temos 43, 44 jogos esse ano. No começo do ano a gente alternava muito, rodava o elenco para ter um time mais inteiro para jogar o Brasileiro. Agora a gente tem repetição desses jogadores, há o cansaço. Principalmente com uma tabela que mostra uma coisa, e quando amanhece mostra outra. Temos que enfrentar Brasileiro e Copa do Brasil”, disse Ceni.

Vale ressaltar que na última segunda-feira, 22, o Bahia enviou um ofício à CBF expressando sua insatisfação com a mudança do jogo contra o Internacional, antecipado para este sábado, 27. Em resposta, a entidade lembrou que o Bahia, assim como o rival Vitória, foram a favor da paralisação da competição devido a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul.

A partir deste fim de semana, o Bahia terá uma sequência de quatro jogos em 12 dias, entre eles os dois decisivos contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Contra o Internacional, por exemplo, o Tricolor pode ter até seis desfalques, três suspensos e três por questões físicas. O duelo está marcado para as 20h de sábado, 27, na Arena Fonte Nova.