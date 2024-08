Três jogadores levam 3º amarelo e Bahia pode ter até seis desfalques

Victor Cuesta em campo contra o Atlético-GO - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O técnico Rogério Ceni ganhou três novos desfalques para o próximo jogo do Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Victor Cuesta, o volante Rezende e o meia Jean Lucas receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Atlético-GO e cumprirão suspensão automática no confronto contra o Internacional.

Na zaga, a primeira opção seria o retorno de Kanu para atuar ao lado de Gabriel Xavier, mas o zagueiro deve desfalcar o Bahia por conta de uma fratura na face. Dessa maneira, Vitor Hugo aparece como provável substituto do argentino. David Duarte também é uma das opções para o comandante tricolor.

No meio de campo, Ceni vai ter o retorno de Caio Alexandre, e tem as opções de Luciano Juba, Carlos de Pena, Yago Felipe e Roger Gabriel para a vaga de Jean Lucas. Vale ressaltar que o treinador pode não contar ainda com os atacantes Ademir e Biel, que serão avaliados pelo departamento médico.

O confronto entre Bahia e Internacional está marcado para as 20h de sábado, 27, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.