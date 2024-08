Bahia joga mal, mas evita derrota para o lanterna no último lance

Atlético-GO e Bahia pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia entrou em campo na noite desta quarta-feira, 24, e voltou a jogar mal no Campeonato Brasileiro. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Tricolor buscou o empate com o Atlético-GO, lanterna do campeonato, em jogo da 19ª rodada. Luiz Fernando abriu o placar para o Dragão, e Jean Lucas, aos 53 minutos do segundo tempo, igualou o marcador.

O resultado tirou o Bahia do G-6 do Brasileirão. O Tricolor terminou o primeiro turno com 31 pontos, mas caiu para a 7ª posição. Na próxima rodada, a primeira do segundo turno, o Esquadrão recebe o Internacional na Arena Fonte Nova. A bola rola às 20h de sábado, 27.

O jogo

Fora de casa, o Bahia começou melhor que o Atlético-GO. Teve maior posse de bola e quase abriu o placar aos 15 minutos, com Thaciano. Arias foi até a linha de fundo e cruzou na medida para o camisa 16, que finalizou de primeira e mandou por cima do gol defendido por Ronaldo. A resposta dos donos da casa veio logo na sequência, aos 23. Janderson cruzou do lado direito e Emiliano Rodríguez cabeceou, mas a bola foi para fora.

Na segunda etapa, o Bahia diminuiu ainda mais o ritmo e viu o Atlético-GO crescer no jogo. Cauly desperdiçou boa chance de abrir o placar para o Tricolor aos 12 minutos, e logo na sequência os donos da casa marcaram o gol. Aos 14, Luiz Fernando foi lançado pelo lado esquerdo de ataque, puxou para o pé direito e finalizou com capricho, sem chances para Marcos Felipe.

A partir do gol, o Atlético-GO tentou cadenciar mais a partida, enquanto o Bahia teve dificuldades para ameaçar o adversário. A melhor oportunidade foi aos 22, quando Arias recebeu de Carlos de Pena dentro da grande área e soltou uma bomba de pé direito, obrigando o goleiro Ronaldo a fazer grande defesa.

Jean Lucas tirou a camisa ao comemorar gol de empate do Bahia | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

No fim, após seis minutos iniciais de acréscimos, parecia que o Atlético-GO conquistaria sua primeira vitória dentro de casa no Brasileirão, mas o Bahia se lançou ao ataque e após cruzamento na área e bola na trave, Jean Lucas aproveitou a sobra para mandar, de cabeça, para o fundo do gol. Foi o gol que evitou a derrota do Bahia e garantiu um pontinho para o Tricolor na competição.