Brasil vence Chile de virada pela nona rodada das Eliminatórias

Brasil venceu o Chile jogando em Santiago - Foto: Javier TORRES | AFP

O Brasil sofreu até o fim, mas venceu o Chile por 2 a 1 nesta quinta-feira (10), em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

'La Roja' abriu o placar aos 2 minutos graças a uma cabeçada do atacante Eduardo Vargas, após um bom cruzamento de Felipe Loyola.

A seleção brasileira virou com gols de dois jogadores do Botafogo: uma cabeçada do atacante Igor Jesus nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) e um chute de Luiz Henrique quase no fim do jogo (89').

Com 13 pontos, o Brasil subiu para a quarta colocação nas Eliminatórias. Já o Chile acumula cinco pontos e é o penúltimo entre as dez seleções.