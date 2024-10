Segunda edição do A TARDE OPEN de Tênis será realizado em Salvador

Organização do A TARDE OPEN de Tênis - Foto: Divulgação

A bolinha vai subir para a 2ª edição do A TARDE OPEN de Tênis. A competição terá início nos dias 9 e 10 de novembro e será disputada na Associação Atlética da Bahia (AAB), no bairro da Barra, em Salvador. Realizado pela A TARDE FM, o evento tem como meta além de promover a modalidade, integrar atletas e o público apaixonado pelo esporte.

São esperados 220 competidores, que serão divididos em duplas mistas e dsitribuídas nnas categorias A, B, C e D. A competição será disputada em formato de set sem vantagem ao adversário. Serão 24 duplas em cada categoria e 35 partidas realizadas.

Os classificados avançam às quartas de final, semifinais e finais na sequência. Os interessados devem realizar as inscrições através do aplicativo Tennis Up. Os tenistas matriculados receberão um KIT Exclusivo by HEAD.

"Sediarmos um evento deste porte fortalece a gestão institucional e a tradição esportiva da Associação Atlética da Bahia", afirma Adriano Hasselmann, presidente da Associação Atlética da Bahia.

A organização do torneio é da ViraMundo Produções, empresa que já produziu competições de tênis em Salvador. O apresentador, praticante e organanizador Ildázio Tavares Jr. comemora o segundo ano do A TARDE OPEN de tênis.

"O tênis é um dos esportes que mais adoro, jogo desde os 10 anos. Agora, estou voltando ao esporte, junto com outra paixão: a realização de eventos e entretenimento. O A TARDE Open será uma continuação dos bem-sucedidos Tênis Open, Outback Open e Padaria Open. Nós deixamos nossa marca na Bahia com esses torneios, e agora, o A TARDE Open será ainda maior. Esperem um torneio de altíssimo nível, com produção de excelência, transformando a Associação Atlética da Bahia (AAB) na casa do tênis por um fim de semana inesquecível. Com um kit exclusivo, quadras de saibro, comunicação impecável, gastronomia diferenciada e várias atividades, o A TARDE Open será um verdadeiro sucesso. As pessoas podem aguardar algo incrível", comenta.

Para o diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute, afirma a importância da emissora na realização de eventos culturais e esportivos, especialmente.

"O A TARDE OPEN DE TÊNIS é mais um torneio promovido pela A TARDE FM consolidando a rádio como uma emissora comprometida com a realização de eventos culturais e esportivos. Associar a marca A TARDE FM a um evento de qualidade como esse, fortalece o compromisso da rádio com o bem-estar e estímulo à práticas de atividades esportivas. Vai ser um sucesso!", pontuou.

A organização técnica do A TARDE OPEN de tênis é da Infinite Tennis, tradicional centro de treinamento e formação de tenistas. O diretor José Evaldo Silva, afirma que a qualidade na execução do evento é essencial tanto para os apoiadores quanto os atletas.

"Grandes marcas e patrocinadores que apoiam eventos desse porte esperam excelência em cada detalhe. No A TARDE OPEN, nosso foco é garantir uma experiência fluida para os participantes. A Infinite Tennis cuida de toda a organização técnica, desde os jogos até a logística da competição".

Uma das novidades da segunda edição do A TARDE Open é o Tennis Show. Após as partidas, o público presente vai curtir shows de musicais ao vivo de uma banda de pop rock e um DJ. Atividades interativas serão promovidas na quadra. O entretenimento busca animar e proporcionar uma interação entre espectadores e atletas também.

O torneio A TARDE OPEN de Tênis conta com realização da Rádio A TARDE FM, com organização da ViraMundo Produções, produção da Carambola Produções e organização técnica da Infinite Tennis Training Center. Entre os patrocinadores estão Associação Atlética da Bahia (AAB), Bella Napoli, Gráfico Empreendimentos, Hospital da Obesidade, Guebor Toyota, além do apoio da Laticínio Dengo.

SERVIÇO

A TARDE OPEN de Tênis 2024

Data: 09 e 10 de novembro de 2024 (sábado e domingo)

Horário: Sábado: 07h às 22h | Domingo: 07h às 20h

Local: Associação Atlética da Bahia (AAB)

Modalidade: Torneio Social Aberto de Duplas Mistas (Categorias A, B, C e D)

Inscrições: Através do aplicativo Tennis Up

Organização: ViraMundo Produções

Produção: Carambola Produções

Organização Técnica: Infinite Tennis

Patrocínio: Associação Atlética da Bahia (AAB), Bella Napoli, Gráfico Empreendimentos, Hospital da Obesidade e Guebor Toyota

Apoio: Laticínio Dengo

Realização: Rádio A Tarde FM