Técnico do Brasil avalia futsal nas Olimpíadas: "Mais atrativo que futebol"

Em meio aos festejos da Copa do Mundo de futsal, conquistada no último domingo, 6, a Seleção Brasileira vive a expectativa do esporte ser incluído nos Jogos Olímpicos. Desta maneira, o treinador da equipe, Marquinhos Xavier, avaliou a possibilidade com bons olhos, projetando uma alta visibilidade.

"Eu gostaria muito. Eu acabo não entrando muito nesse assunto, porque é complicado, envolve questões políticas entre a Fifa e o COI (Comitê Olímpico Internacional). Às vezes saem umas fake news de que agora vai, mas não vai. Eu gostaria muito e acho que seria um esporte fascinante. Com toda certeza, seria mais atrativo que o futebol nas Olimpíadas", disse o treinador ao Lance!.

Entretanto, apesar da vontade de tornar o futsal uma modalidade olímpica, o que só valorizaria o esporte, o treinador deixou claro que não espera que isso ocorra de maneira repentina e que levará tempo.

"Não vamos estar na próxima Olimpíada. Não vai acontecer num estalar de dedos. Quando a gente começar a ter alguma organização, em caráter mundial, com entidades fazendo movimentos orquestrados, ficarei otimista", declarou Marquinhos.

No último domingo, a Amarelinha derrotou a Argentina em uma final histórica, pelo placar de 2x1, e conquistou o tão desejado título. Este foi o hexacampeonato do Brasil, que não subia ao topo do pódio há 12 anos.