Centro Mundo dos Anjos promove Corrida Inclusiva Infantil

O Centro Mundo dos Anjos promove sua primeira corrida inclusiva no próximo dia 20 de outubro, em Salvador, em comemoração ao mês das Crianças. A I Corrida Inclusiva Infantil é voltada para crianças típicas e atípicas de até 14 anos de idade, com o objetivo de unir esporte, inclusão e solidariedade.

A largada será às 8h, no bambuzal do Greenville Patamares, com opções de dois circuitos: 500 metros e 1 km. E para acompanhar a manhã de alegria, além da prática esportiva, o evento contará com postos de hidratação e distribuição de picolés para garantir a diversão e o bem-estar de todos os participantes.

Os interessados em participar, devem doar fraldas infantis ou geriátricas, nos tamanhos G ou XG, que serão destinadas ao Lar Vida, uma casa de acolhimento que abriga crianças, adolescentes e adultos com deficiências. As inscrições estão sendo realizadas na sede da clínica Mundo dos Anjos, localizada na Rua do Mangalô, 520, Patamares.

Laura Ferraro, fonoaudióloga e CEO do Centro Mundo dos Anjos, reforça o impacto positivo dessa iniciativa inclusiva. “A corrida é uma forma de mostrarmos que todos têm espaço na prática esportiva e na sociedade, independentemente de suas características. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor e divertido, celebrando o Dia das Crianças com alegria e respeito às diferenças”, afirmou.

Visita a Arena Fonte Nova

Na tarde de segunda-feira, 14, outra importante ação de inclusão e diversão para crianças neurodivergentes será realizada. O Centro Mundo dos Anjos organizará uma visita guiada às instalações da Arena Fonte Nova para os pacientes da clínica.