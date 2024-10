Casa da Mulher Brasileira no combate à violência contra mulher

A Casa da Mulher Brasileira é uma das principais linhas de frente de combate à esta realidade - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, comemorado em 10 de outubro, simboliza a luta constante de muitas mulheres no Brasil. Embora haja progressos nas legislações, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, a violência doméstica permanece uma dura realidade, especialmente para aquelas em situações de vulnerabilidade social.



Em Salvador, a Casa da Mulher Brasileira é uma das principais linhas de frente de combate a esta realidade. O local oferece atendimento completo e imediato às vítimas de violência, garantindo a elas um espaço seguro para recomeçar, por 24 horas.

Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo, reforçou o papel da casa no enfrentamento à violência.

“Aqui, as mulheres encontram proteção e também o apoio necessário para reconstruírem suas vidas. Oferecemos acolhimento psicológico, social e jurídico, sempre com foco em garantir a integridade e a segurança delas”, explicou.

O combate envolve duas vertentes: o acolhimento e o abrigamento. Este segundo compete ao Governo do Estado. A parceria é um escudo - eventualmente com sigilo - até mesmo contra o risco de morte.



“A diferença entre acolhimento e abrigamento é fundamental. O acolhimento é um serviço provisório e emergencial, enquanto o abrigamento é um processo mais complexo, voltado para mulheres que correm risco efetivo [de morte]”, frisou a secretária.

Equipes de prontidão

A Casa da Mulher Brasileira conta com uma equipe psicossocial preparada para receber mulheres em diferentes situações de risco.

Para muitas, a chegada ao espaço é o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência, especialmente para aquelas que vivem em bairros periféricos ou em condições de maior vulnerabilidade.

De acordo com um levantamento da Polícia Civil, a taxa de feminicídios em Salvador caiu 53,7%, enquanto na Região Metropolitana, a redução foi de 25%, resultando em uma diminuição geral de 6,2% em toda a Bahia.



“Ver mulheres saindo da invisibilidade da violência e vindo até nós é uma vitória. Cada atendimento é uma chance de resgatar uma vida", pontuou Lordelo.

Interior do estado



Esses números, no entanto, não significam que o problema foi solucionado. Apesar da queda nos casos de feminicídio, o mesmo levantamento apontou um aumento de 6,5% nos registros de violência contra mulheres em municípios do interior do estado. Diante disso, como garantir a segurança das mulheres nessas localidades?

“Estão sendo implementados investimentos em ações que levam informação às comunidades, assegurando que os serviços oferecidos sejam inclusivos e sensíveis às necessidades de todas as mulheres. Não estamos apenas aguardando que as mulheres cheguem até nós; estamos indo até elas”, enfatizou.

Além do acolhimento, a casa também cuida das crianças que acompanham as vítimas, oferecendo uma brinquedoteca e, quando necessário, encaminhando para os serviços de proteção à criança e ao adolescente.