Outubro Rosa: veja locais que oferecem mamografia gratuita em Salvador

Outubro Rosa é considerado o mês da conscientização e prevenção do câncer de mama - Foto: Reprodução

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres no Brasil. Somente na Bahia, já foram registrados quase 4.230 casos, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). No país, a cada oito mulheres, uma terá a doença.

Visando contribuir com a prevenção primária e a detecção precoce, o Portal A TARDE listou locais e instituições em Salvador que estão oferecendo serviços gratuitos em alusão ao Outubro Rosa, ação que contribui para a redução da incidência e da mortalidade por esse tipo de câncer.

Na capital baiana, diversas unidades estão promovendo ações de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama durante todo o mês de outubro. São elas:

Ação Outubro Rosa - Governo do Estado

O Governo da Bahia está realizando, até o dia 31 de outubro, 30 mil exames de mamografia gratuitos para mulheres entre 40 e 69 anos, em Salvador e 24 cidades do interior do estado. Para participar, é necessário realizar o agendamento no site oficial da campanha, no qual as mulheres podem escolher o local, a data e o turno do exame

Entre os locais ofertados por meio do Governo do Estado estão:

- UNEB - Cabula;

- Mansão do Caminho - Pau da Lima;

- OAF - Liberdade;

- Salvador Norte Shopping - São Cristóvão;

- Lar Harmonia - Piatã;

- Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras - Cajazeiras;

- Policlínica de Escada - Escada;

- Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Magalhães Neto (CAS) - Parque Bela Vista;

- Vila Militar - Dendezeiros;

- Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública - Cabula;

- Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos - Largo de Roma;

- Centro Estadual de Oncologia (Cican) - Brotas.

Unidades que também ofertam mamografia gratuita de forma independente:

- Fundação Lar Harmonia

Datas: 08/10 a 23/10

Endereço: Rua Deputado Paulo Jackson, n° 560, Piatã,

Atendimento: 7h às 17h

Agendamento :(71) 3286-7796 | E-mail: [email protected]

- Mansão do Caminho

Datas: 08/10 a 14/10

Endereço: Rua Jayme Vieira Lima, 104, Pau da Lima

Atendimento: 7h às 17h (140 fichas por dia)

O atendimento é feito por ordem de chegada

- Hospital São Rafael

Datas: 08/10 a 14/10

Endereço: Avenida São Rafael, 2152, São Marcos

Atendimento: 7h às 18h (140 fichas por dia)

O atendimento é feito por ordem de chegada

- Universidade do Estado da Bahia (Uneb)

Datas: 15/10 a 25/10

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula

Atendimento: 7h30 às 18h (140 fichas por dia)

O atendimento é feito por ordem de chegada

- Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Datas: 17/10 a 25/10

Endereço: Campus de Ondina – Av. Ademar de Barros, portão principal

Atendimento: 8h às 18h

Atendimento apenas para a Comunidade Acadêmica (servidores e familiares)

Orientação sobre autocuidado

Sessão itinerantes do orientação sobre o autocuidado acontece no sábado, 11, promovida pela Superintendência de Políticas para Mulheres do Município de Salvador (SPM). A ação ocorre em Cosme de Farias, na Associação de Moradores e Amigos da Rua Gandarela, na Primeira Travessa Gandarela, nº 32, às 14 horas.

Passeio ciclístico

No dia 19, haverá um passeio ciclístico, batizado “Salvador Vai de Bike no Combate ao Câncer de Mama”. A concentração será no Jardim de Alah e seguirá até o bairro de Ondina, retornando ao ponto de partida, onde serviços gratuitos serão oferecidos, como aferição da pressão arterial, orientação sobre o autocuidado com a mama, agendamento para mamografia, avaliação postural com fisioterapeuta, avaliação nutricional, estética, prevenção à violência contra as mulheres, além de apresentações musicais.

Caminhada Rosa

A “Caminhada Rosa” ocorrerá no sábado, 11, às 8h, na orla da Barra. Um grupo de pacientes e seus parentes participarão da caminhada. O evento integra o projeto “Amo Viver”, programa da clínica Assistência Multidisciplinar em Oncologia (AMO). A proposta será reforçar o tema da campanha “Meu Outubro é Rosa o Ano Todo”.

Câncer de mama

O câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres no Brasil e no mundo. Segundo a oncologista Mayana Lopes, especialista em mama da clínica AMO, focada nos cuidados feminino, uma a cada oito mulheres têm ou terão câncer de mama.

Em entrevista ao Portal A ATARDE, ela explicou que o câncer de mama é "extremamente" comum. "É uma doença extremamente comum e por isso que precisa ser lembrada sempre. O mês de outubro é um mês especial porque o mundo todo se veste de rosa para alertar sobre esse câncer. O maior fator de risco para câncer de mama é o fato de ser mulher. Ou seja, então o simples fato de ser mulher traz o risco. Um exemplo claro é que, são 100 casos do câncer de mama para mulher, enquanto é um em homem. Pode acontecer com homens, mas é raridade", explica.

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres no Brasil | Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Ainda de acordo com a médica, é possível reduzir o fator de risco com a prática de exercício físico e o controle do peso. "São duas coisas que precisamos ter atenção pois ajuda a reduzir em até 30% a incidência do câncer de mama. É extremamente importante manter a prática de exercício físico regular e o controle do peso com alimentação balanceada. Além disso, é fundamental realizar o rastreamento, que é tentar diagnosticar precocemente, que é a principal mensagem do Outubro Rosa".



Rastreamento

O rastreamento na população em geral é feito com mamografia anual a partir de 40 anos para quem não tem nenhum fator de risco. Para mulheres que têm histórico familiar ou alguma patologia de mama, é necessário começar o rastreamento mais cedo com outros exames, como ressonância, ultrassom, segundo explica Mayana Lopes. No entanto, ela reforça: "A mamografia é o principal exame, é o que reduz mortalidade e é o que agente mais fala no Outubro Rosa"

Tratamento

O tratamento para câncer de mama é multidisciplinar e depende de vários fatores, como o estágio da doença e as características individuais do paciente. Ele é feito com uma ou várias terapias combinadas, e o médico escolhe a mais adequada. Se detectado precocemente, as chances de cura são superiores a 90%.

O tratamento pode ser local ou sistêmico, e pode incluir:



- Cirurgia: Pode ser mastectomia, setorectomia ou cirurgia conservadora.



- Radioterapia: na mama ou drenagem linfonodal.



- Quimioterapia: Pode ser realizada antes ou após a cirurgia.



- Hormonioterapia: Usada para bloquear a ação dos hormônios.



- Terapia biológica: Utilisadacomo tratamento sistêmico.



- Anticorpos monoclonais anti-HER2: Se o câncer for do tipo HER2 positivo.

- Inibidores da PARP: Se a paciente tiver mutação germinativa do BRCA1 ou BRCA2.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece todos os tipos de tratamento para câncer de mama.