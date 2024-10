Iniciativa reverte consumo de combustível em mamografias

Postos são sinalizados com marca da ação na Bahia e em Sergipe e motoristas recebem R$ 0,20 de desconto por litro - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Já pensou em passar em um posto de gasolina e sair de lá com desconto no abastecimento e contribuir com ação que financia mamografias para mulheres atendidas pelo SUS? Esse é o objetivo do projeto “Meu Combustível Salva”, que transforma parte da receita do combustível em exames distribuídos de forma gratuita.

Criado pela mastologista Carolina Argolo, o projeto conta com a parceria dos postos Shell na Bahia e Sergipe, onde motoristas recebem R$ 0,20 de desconto por litro abastecido.

Além de economizar, os clientes contribuem para a realização de exames essenciais no diagnóstico precoce do câncer de mama, beneficiando mulheres atendidas pelo SUS.

O público-alvo é formado por mulheres de 40 a 70 anos que não realizam mamografia há mais de um ano. O agendamento estará disponível no último sábado de cada mês, por meio de telefone que será divulgado nas redes sociais do Grupo CAM e do perfil ‘Seio que Cuido’ no Instagram, com exames realizados no mês seguinte. A expectativa é de doar 2,5 mil mamografias com a arrecadação deste Outubro Rosa.

Para obter o desconto, o funcionário do posto Albino Nongue explicou que o cliente deve baixar o aplicativo Shell Box e ativar o desconto. “No final, o desconto é aplicado de forma automática", detalhou.

A iniciativa surgiu em 2021, como uma forma de incentivo a prática de atividades esportivas. “A cada caloria gasta pelos apoiadores e parceiros, a pontuação revertida em mamografia aumentava”, conta a idealizadora Carolina Argolo. No entanto, surgiu a questão de como financiar essas mamografias a partir das calorias gastas. “Foi então que pensamos em energia como combustível, e buscamos o apoio dos parceiros: a marca de combustíveis mais consolidada no mercado internacional, a Shell; e o Grupo CAM, atual Oncoclínicas, referência em diagnóstico por imagem e tratamento oncológico na Bahia”.

São cerca de 70 unidades participantes da Revenda de Postos Shell na Bahia, em Sergipe e agora, pelo primeiro ano, em Pernambuco. Os postos recebem a sinalização da campanha, inclusive os frentistas usam coletes rosa. As mamografias oferecidas de forma 100% gratuita são realizadas pelo grupo Oncoclínicas.

