Metrô vai funcionar normalmente no Dia das Crianças

Estação de Metrô na capital baiana (ilustração) - Foto: Fernando Vivas | GovBa

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai operar em horário normal, das 5h à 0h, no feriado deste sábado, 12 de outubro, quando se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, de acordo com a CCR Metrô Bahia.

Para garantir a segurança, o conforto e bem-estar de seus clientes, a concessionária reforça as orientações do embarque consciente: aguardar sempre o desembarque do trem antes de embarcar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão.