Acordo entre sindicatos abre lojas no Dia das Crianças em Salvador

O Sindicato dos Lojistas do Estado da Bahia (Sindilojas) e o Sindicato dos Empregados no comércio de Salvador firmaram acordo que libera as lojas de Salvador a funcionarem no feriado do próximo sábado, 12, em comemoração ao Dia das Crianças.

“Conseguimos acordo com os representantes dos trabalhadores para poder abrir as lojas domingo, dia 6, mesmo com eleição, e no feriado do dia 12”, diz Paulo Motta, presidente do Sindilojas.

Serão 124 mil comerciários embolsando R$ 56, cada, por aceitarem trabalhar no feriado. Além disso, terão 12 mil lojistas ampliando suas margens de lucro no segundo período mais movimentado para venda de presentes infantis, devido ao Dia das Crianças, perdendo apenas para o Natal.

Para Paulo Motta, um novo adversário, fortalecido no período da pandemia, é o comércio eletrônico. No entanto, a expectativa de ampliação das vendas no modo presencial sinaliza a resistência do varejo tradicional.