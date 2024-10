Parque Costa Azul terá evento gratuito de Dia das Crianças

Parque das Crianças - Foto: Divulgação

O Parque das Crianças acontecerá neste final de semana, nos dias 12 e 13 de outubro de 2024, no Parque Costa Azul, em Salvador. Com entrada gratuita, o evento oferece uma programação variada e divertida para todas as idades, com atrações culturais, recreativas e educativas, celebrando o Dia das Crianças em grande estilo.

A festa inclui peças teatrais, shows musicais, oficinas criativas e uma série de atividades lúdicas ao ar livre, prometendo encantar crianças e adultos. Patrocinado por Bahiagás e Embasa, com o apoio do Governo do Estado da Bahia, o evento reforça o compromisso com a cultura e o lazer acessível para as famílias da região.

Confira a programação completa:

Sábado, 12 de outubro

• 10h: Brinquedos infláveis e camas elásticas espalhadas pelo parque.

• 11h: Pinturinha no toldo.

• 12h: “História na saia mágica” com Thais Bomfim.

• 13h30: Show “Um Pé de Brincadeira” com o Grupo Pé de Canto.

• 14h30: Oficina criativa.

• 15h: Teatro infantil com o Grupo Strípulia.

• 16h: Recreação lúdica com Van.

• 16h30: Show “O sumiço do gato” com o Grupo Canela Fina.

Domingo, 13 de outubro

• 10h: Brinquedos infláveis e camas elásticas.

• 11h: Pinturinha no toldo.

• 12h: Espetáculo com o Mágico Lorran.

• 13h: Show de Brincadeiras com Tio Paulinho.

• 14h30: Oficina criativa.

• 15h: Teatro infantil com o Grupo Strípulia.

• 16h: Recreação com Van.

• 16h30: Show musical com Átila & Rádio Lelé.