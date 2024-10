Hospital Ortopédico baiano oferece programação do Dia das Crianças

Hospital Ortopédico do Estado da Bahia tem espaços para brincadeiras na ala destinada às crianças, 212 leitos e 13 salas cirúrgicas - Foto: Divulgação

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, do SUS, gerido em parceria com o Albert Einstein, prepara uma programação especial de Dia das Crianças para os pacientes pediátricos da unidade.

A partir desta próxima quinta-feira, 10, até sábado, 12, atividades lúdicas serão oferecidas com o objetivo de aliviar o estresse relacionado à hospitalização. A programação inicia com uma sessão de cinema com pipoca e guloseimas.

O filme exibido será a animação, “Divertidamente 2”, que retrata como uma criança lida com suas emoções. Após o longa, acontecerá um momento de integração com pinturas e brincadeiras junto aos familiares dos pacientes.

Um grupo de teatro voluntário, Plantão da Felicidade, que traz apresentações artísticas solidárias à saúde emocional em instituições de saúde, também irá apresentar o espetáculo, “O Primeiro Milagre do Menino Jesus”.

“O Dia das Crianças é uma data de muita expectativa para nossa pediatria. Buscamos proporcionar alegria, diversão e entretenimento para esses pequenos que estão dentro de um hospital. O objetivo é tornar esse momento de recuperação mais leve ", conta Roger Monteiro, diretor do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia.

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia tem estrutura montada para ser o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil. Localizado no bairro do Cabula, em Salvador, oferece serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados.

A unidade é altamente equipada e moderna e é a primeira unidade hospitalar administrada pela sociedade civil sem fins lucrativos Albert Einstein, na região Nordeste. A instituição é dedicada à assistência à saúde, ensino, pesquisa e inovação e responsabilidade social.