Flikids: festival literário infantil chega a Salvador em outubro

A Flikids busca fortalecer o vínculo entre crianças, famílias e a literatura. - Foto: Divulgação

A Flikids, festa voltada para o público infantil que tem como o objetivo divulgar a produção literária e fortalecer o vínculo entre famílias e a literatura, chega a Salvador nos próximos dias 19 e 20. O evento que visa celebrar o mês das crianças contará com uma programação gratuita na Caixa Cultural (Rua Carlos Gomes, 57, Centro).

O festival ainda conta com um cronograma diversificado, com direito à apresentação de espetáculos, narrativa de histórias e alguns destaques da programação. Entre os nomes divulgados estão o jornalista Ricardo Ishmael, o escritor e humorista Gregório Duvivier, além da cantora e atriz Larissa Luz, que estará com a sua mãe, a escritora Regina Luz.

Com abertura marcada para o dia 19 de outubro, um sábado, às 14h, o evento iniciará com o apresentador Adriel Bispo contando a história do seu livro "Voando entre os sonhos". Em seguida, Sônia Rosa, escritora de literatura negro afetiva para crianças e jovens, também narrará alguns contos a seguir de um bate papo.

Às 16h, Denízia Kawany Fulkaxó apresenta o “Brincando com os Kariri Xocó”. Além de professora, ela é contadora de histórias, Mestre em culturas Negras, Povos Indígenas e especialista em contos infanto-juvenil.

Encerrando o primeiro dia, às 17h, a cantora e atriz Larissa luz, em cartaz no sucesso de público Torto Arado, e sua mãe, a escritora Regina Luz, batem um papo com o tema “Criar: mãe e filha”.



No dia seguinte, Ricardo Ishmael assume a programação com o seu novo livro “Por que as nuvens choram?”. Às 15h, Gregório Duvivier participa de um bate-papo sobre poética das infâncias, com a pedagoga Rádi Oliveira, que vai contar a história do livro de Gregório para crianças, “João Pestana”.

Às 16h, a escritora Renata Fernandes conta “Que história conta a bicharada”. Finalizando a programação do dia, às 17h, Alessandro Marimpietri e Família que Brinca contam “O que é o tempo”.

Vale mencionar que o evento faz parte da temporada 2023/2024 do Programa de Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural.