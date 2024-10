‘Festival Encanta’ do Neojiba promove canto coral na cidade

- Foto: Matheus dos Anjos

Sempre muito ativo, o NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) está promovendo desde ontem – e até domingo (13) – a edição 2024 do Festival Encanta, um dos maiores encontros de canto coral de Salvador. O destaque é a estreia da ópera infantil Candinho, inspirada na infância de Cândido Portinari (1903-1962), um dos maiores pintores brasileiros. Todas as atividades tem entrada gratuita.

Candinho estreia no domingo, às 11h, no Parque do Queimado, na Liberdade, local que concentra todas as atividades do festival. Composta pelo carioca João Guilherme Ripper, ele se inspirou em escritos, desenhos e pinturas de Portinari para criar a obra, que mostra o cotidiano de brincadeiras do pintor na cidade de Brodowski (São Paulo), e as situações que o levaram a tornar-se um artista. A obra foi encomendada pelo Sistema Nacional de Orquestras Sociais (SINOS).

No palco, estarão as crianças do Coro Pedagógico Experimental do NEOJIBA, formado por 40 crianças de 7 a 13 anos, acompanhadas por uma orquestra de câmara.

A direção musical e regência serão de Alexsandra Brasileiro, e a direção artística será de Luana Serrat.

Além de Candinho, o Encanta 2024 terá uma série de palestras e apresentações, realizadas diariamente, reunindo os coros de todos os núcleos do programa em Salvador e Região Metropolitana, localizados em bairros como Nordeste de Amaralina, Pirajá e Mata Escura, além das cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas.

Grupos convidados também abrilhantam a programação do festival, como o Coral Água Viva, da Embasa, o Coral Antônio Vieira, o Coro Ecumênico da Bahia, o Coro Laringectom, o Coral Anchieta e o Coral Jovem do CETEP da cidade de Capim Grosso.

Palestras

Duas renomadas musicistas convidadas também estarão na cidade para ministrar palestras durante o Encanta.

A venezuelana Lourdes Sánchez, reconhecida mundialmente como regente e diretora de coros do El Sistema, programa que inspirou a criação do NEOJIBA, falou ontem e fala novamente nesta quinta-feira, às 15h, sobre o trabalho com coros infantis, de jovens e de adultos.

Já a cantora lírica paulista Marília Vargas fala amanhã (quarta-feira, 09), também às 15h, sobre técnica vocal para adolescentes. Marília é professora da Escola de Música do Estado de São Paulo e uma das mais ativas sopranos de sua geração, com participações em concertos na Europa, América Latina e Ásia.

O ‘Encanta’ e o Neojiba

Criado em 2019 para promover a prática coral na Bahia, o Festival Encanta realiza debates, oficinas e apresentações.

A primeira edição reuniu coros de Salvador, São Paulo e da Suíça. Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, o festival aconteceu de forma online. Em 2022, o evento foi encerrado com um grande concerto no Teatro Castro Alves e em 2023 o Encanta foi integralmente sediado no Parque do Queimado, reunindo todos os grupos de canto coral do NEOJIBA em Salvador e RMS.

O evento conta com patrocínio da Nubank, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Criado em 2007, o NEOJIBA promove o desenvolvimento e integração social prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletivos.

Festival Encanta 2024 / Diariamente esta semana, até domingo (13) / Parque do Queimado (Liberdade) / Entrada gratuita, sujeita à lotação