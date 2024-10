Visita a mastodonte é presente das crianças

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Sábado é feriado de Nossa Senhora Aparecida e simultaneamente, o Dia das Crianças, levando mães, pais e adultos responsáveis a planejar alguma atividade capaz de unir conhecimento e diversão, como na visita guiada da exposição Fósseis da Bahia, no Museu Geológico, entre 13 e 17 horas.

Trata-se de uma excelente oportunidade de uma “viagem no tempo”, começando pelo registros comprovados de vida mais longevos na Bahia, por meio das pistas deixadas pelos fósseis, a partir das interpretações dos cientistas.

Por meio destes vestígios, é possível uma maior confiabilidade na projeção “retrô” para se conhecer os mamíferos gigantes da chamada “megafauna”, popularizada no cinema, nos filmes de aventura, como o “Parque Jurássico”.

O raríssimo e muito bem cuidado acervo viabiliza o encontro de quem vive no tempo presente com criaturas já extintas, representando uma linha do tempo dos períodos geológicos.

A “estrela” da exposição é a réplica do esqueleto do mastodonte, um dos maiores mamíferos habitantes por volta de 10 mil anos atrás nos territórios onde hoje fica a Bahia.

Antepassado do mamute – também extinto – e do atual elefante, o mastodonte se alimentava de pastagens, dando preferência às plantas mais tenras, para as quais adaptava a dentição e os intestinos.

Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Museu Geológico da Bahia fica no Corredor da Vitória e o acesso ao acervo é gratuito.

Prestes a completar seu primeiro cinquentenário, o museu tem 20 mil peças relacionadas a meteoritos, minerais, rochas, artesanato mineral, garimpo, cristais, gemas, entre outros itens.

Feira de Empregabilidade

Sexta-feira, dia 11 de outubro, das 9h às 15h, na Rua dos Ferroviários, Plataforma. Estas são as referências para quem quer ou precisa participar da Feira da Empregabilidade. O objetivo é o de mudar para melhor a vida de trabalhadores e gestores, ao providenciar o encontro dos grupos sociais interessados. São 100 vagas para cadastro de emprego e estágio, bastando aparecer com a documentação referente a identidade, escolaridade e comprovante de endereço de residência. A oportunidade é inteiramente destinada a estudantes de ensino médio, técnico e superior, além de profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho.