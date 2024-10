Penitenciária Lemos Brito organiza ação especial no Dia das Crianças

Penitenciária Lemos Brito (PLB) - Foto: Tiago Caldas | Ag A TARDE

Em celebração ao Dia das Crianças, a Penitenciária Lemos Brito (PLB) organizará uma programação especial para os filhos e filhas dos internos na quinta-feira, 10, e sexta-feira, 11. A iniciativa, promovida pelos policiais penais da unidade, contará com uma série de atividades recreativas, incluindo brincadeiras com pula-pula, brinquedos infláveis, pintura, lanches e guloseimas, proporcionando um momento de alegria para as crianças.

Leia mais:

>> Operação contra facções é deflagrada no Conjunto Penal de Valença

>> Jovem é morto após tentar invadir casa de ex-namorada em Feira de Santana

A ação, que faz parte das estratégias de ressocialização da PLB, tem como objetivo acolher os familiares dos internos, reforçando os laços familiares mesmo em um ambiente prisional. Servidores da unidade e policiais penais estarão presentes para acompanhar e oferecer suporte durante toda a programação, que ocorrerá nas áreas de convivência do Complexo Penitenciário da Mata Escura, integrante da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).