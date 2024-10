Operação contra facções é deflagrada no Conjunto Penal de Valença

- Foto: Divulgação / MPBA

Na manhã desta terça-feira, dia 8, foi deflagrada uma operação no Conjunto Penal de Valença com o objetivo de desarticular lideranças de facções criminosas que, de dentro do presídio, comandavam ações ilícitas no município e na região, especialmente crimes violentos letais intencionais (CVLIs). A ação, batizada de "Operação Autarcia", foi conduzida em conjunto pelo Ministério Público da Bahia e pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

A operação contou com a participação do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), da Promotoria de Execução Penal de Valença, do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), além da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cmep) e da Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (Cmasp), ambos vinculados à Seap.

De acordo com o Gaeco, cinco facções atuam dentro do Conjunto Penal, e a operação é resultado de um trabalho estratégico das instituições do Estado para combater o crime organizado e reduzir a criminalidade, sobretudo os crimes contra a vida. O nome "Autarcia" faz referência ao termo grego que significa autossuficiência ou autogoverno, simbolizando a necessidade de romper com o autocomando das facções em prol do controle do Estado.