Jovem é morto após tentar invadir casa de ex-namorada em Feira de Santana

O jovem foi encontrado com um simulacro de arma de fogo ao lado de seu corpo - Foto: Reprodução | TV Subaé

Na tarde desta segunda-feira (7), Marcos Vinícius Santos Arlindo, de 21 anos, foi morto a tiros após tentar invadir a casa de sua ex-companheira, no bairro Papagaio, em Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem teria tentado forçar a entrada na residência, mas no momento apenas o pai da mulher estava no local.



Ao ser informada da tentativa de invasão, a ex-companheira acionou um conhecido, que foi até a casa e disparou diversos tiros contra Marcos Vinícius. O jovem foi encontrado com um simulacro de arma de fogo ao lado de seu corpo, além de uma bicicleta, que ele teria usado para chegar ao local.



De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi presa por não ter acionado as autoridades competentes e, em vez disso, ter chamado uma pessoa comum para resolver a situação. A Polícia continua realizando diligências para localizar o suspeito dos disparos.

O caso apresenta indícios de ligação com o tráfico de drogas, segundo a Polícia. O corpo de Marcos Vinícius foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para o sepultamento.