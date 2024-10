Após treta com Leo Dias, Deolane solta indireta: "Seu cocô"

Deolane Bezerra, de 36 anos, segue dando o que falar nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Deolane Bezerra, de 36 anos, segue dando o que falar nas redes sociais. A advogada ficou indignada após a remoção de uma postagem em suas redes sociais e fez uma declaração indireta em seu Instagram.

Na postagem, onde aparece servindo um copo de whisky com energético, Deolane desabafou sobre o conteúdo apagado. "Não apaga a postagem, seu [emoji de cocô]? Estou pronta, preparada e querendo", escreveu ela.

Logo em seguida, a influenciadora, que passou mais de duas semanas presa devido a investigações relacionadas à lavagem de dinheiro em jogos de azar, apareceu bebendo o drink e cantando "Oitavo Anjo", do grupo 509-E, que diz: "Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria. Tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar”.

Treta com Leo Dias



Vale lembrar que recentemente, Deolane expôs um desafeto com Leo Dias. Na segunda-feira, 7, ela não gostou nada de notícias a seu respeito, veiculadas pelo jornalista, e rasgou o verbo em suas redes sociais.

No stories, a influenciadora imitou o jornalista, fazendo gestos que imitam o ato de usar cocaína. Vale lembrar que Leo Dias assumiu, em 2019, ser dependente químico, e revelou travar uma longa batalha contra as drogas. No vídeo, Deolane ironiza a dependência do jornalista e desfere palavrões contra ele.

"Ah, porque a Deolane... A mãe da Deolane (...) Aaah, solta o osso, desgraça", disparou a influenciadora. Além do vídeo imitando o jornalista, Deolane afirmou que "a Deolane do velho testamento está voltando", e confrontou Leo Dias: "Não apaga a postagem seu bosta. Tô pronta, preparada e querendo", escreveu.