Filho de Gal Costa trocou namorada pela mãe dela e ex desabafa: "Talarica"

Luisa, Gabriel e Daniela - Foto: Reprodução

Uma das polêmicas envolvendo a vida de Gabriel Costa, filho de Gal Costa, é o fato dele ter trocado a ex-namorada, a estudante de jornalismo Luisa Tonani, pela mãe da jovem, Daniela Tonani, 30 anos mais velha que o rapaz.

Recentemente, a moça de 19 anos participou de um quadro do programa "Paulo Vita Show" onde falou sobre o assunto. O apresentador perguntou o que a mãe dela falaria se estivesse ali. A menina ri, sem graça, e responde: "Ela mandaria um beijo e um abraço para o meu ex".

O apresentador e os outros convidados ficam confusos, então Paulo pergunta se a mãe era apegada ao ex-namorado da filha. A jovem respondeu que eles estão super bem hoje - mas quem não está é ela.

"Terminei. Descobri que não é só amiga que é talarica (pessoas que se relacionam com parceiros de amigas). Meio complicado", disse Luisa. Ao ser questionada se a mãe ficou com o namorado dela, ela faz sinal positivo com a cabeça e encerra dizendo que sua advogada iria matá-la por falar demais.